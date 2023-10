Le naufrage du PTB

“Sur ces dix dernières années, Israël est plus terroriste que le Hamas”. Dixit Raoul Hedebouw, président du PTB et député fédéral. Et ce, à peine dix jours après l’attaque massive du Hamas sur les civils israéliens. Mais quel naufrage ! Naufrage intellectuel d’abord. Naufrage moral ensuite. Si Raoul Hedebouw est un homme intelligent et un fin stratège politique, pourquoi ne parvient-il pas à différencier l’État d’Israël du groupe terroriste Hamas ? Il suffit pourtant d’entendre et de voir les témoignages de tortures, de barbarie abjecte, de crimes contre l’humanité et de violences inouïes envers des enfants. Nous préférons d’ailleurs ne pas tous les détailler ici tant ces récits dégoûtent et leurs images traumatisent.