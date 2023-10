Une erreur de la justice qu’il faudra expliquer…

À lire aussi

Il est évidemment bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les raisons qui ont conduit un parquet ou un magistrat à négliger un tel dossier. L’avenir nous en apprendra sans doute davantage. La position déjà difficile du ministre, secoué par plusieurs scandales récents, et celle de son parti, au plus bas dans les sondages, ne sont sans doute pas étrangères à la célérité de son geste.

Mais il est d’ores et déjà certain que cette erreur monumentale de la justice belge relancera avec gravité le dossier lancinant du manque de moyens dont elle se plaint depuis des années, et singulièrement au sein du parquet de Bruxelles. En septembre dernier, le procureur général de Bruxelles, Johan Demulle, avait une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme, pointant la situation du plus grand parquet du pays, contraint non seulement d’assurer sa mission avec un manque structurel de magistrats, mais également sans procureur du Roi officiellement nommé, et ce, depuis plusieurs années. Le haut magistrat dénonçait même “un désintérêt, voire un mépris de la part de certains partis au pouvoir, (mépris) qui s’apparente à une forme d’abstention coupable sur le plan politique”. Des propos qui prennent aujourd’hui une dimension bien tristement prémonitoire…