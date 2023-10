Le chemin de croix du gouvernement De Croo

Un gouvernement qui n’a pas tout raté, évidemment. La gestion ordonnée de la sortie de crise du Covid, notamment, est à mettre à son crédit. De même, il a pu s’accorder sur quelques dossiers importants, revenant sur la sortie du nucléaire. Ou se prononçant pour l’envoi de F16 à l’Ukraine – mesure qui devra être confirmée sous la prochaine législature – ; ainsi qu’en remettant la Belgique sur de meilleurs rails par rapport à ses obligations internationales – notamment sur le budget consacré à ses moyens militaires, vis-à-vis de l’Otan.

Que dire de la politique migratoire de l’équipe De Croo et de sa gestion des compétences régaliennes de la justice et de la sécurité de ses citoyens ? Sur ce plan, le gouvernement n’a jamais été dans l’action et que très rarement et mollement dans la réaction.

Mais pour ces quelques réussites, combien d’échecs, combien de renoncements ? Sur le plan économique et social, les partis de la coalition, se regardant en chiens de faïence, n’ont quasiment pas avancé sur des questions aussi cruciales que les pensions, la mise à l’emploi des chômeurs longue durée, la fiscalité… Et que dire de la politique migratoire du gouvernement De Croo et de sa gestion des compétences régaliennes de la justice et de la sécurité de ses citoyens ? Sur ce plan, et malgré les nombreux signaux envoyés par ceux qui sont à l’œuvre sur le terrain, le gouvernement n’a jamais été dans l’action, et très rarement et mollement dans la réaction. Et il a laissé la situation se dégrader, avec des constats qui font, aujourd’hui, froid dans le dos : en septembre, la moitié des personnes arrêtées à Bruxelles étaient en séjour illégal en Belgique ; et les trafiquants de drogue recrutent largement au sein de ces illégaux qu’on peine à reconduire chez eux.

Ce faisant, le gouvernement a perdu, petit à petit, toute crédibilité. Et les partis qui le composent ont ouvert un boulevard aux formations populistes et extrémistes, de gauche comme de droite, toujours très habiles lorsqu’il s’agit de proposer des solutions simples et radicales à des citoyens déboussolés. Un boulevard qui pourrait bien se transformer en cul-de-sac en juin prochain…