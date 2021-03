Edito : Com’ et diplomatie du vaccin Edito Hubert Leclercq

© AFP

Tandis que l’urgence de la vaccination et une forme évidente de repli sur soi dominent en Europe et aux États-Unis, la Russie et la Chine en profitent pour avancer leurs pions, quitte à délaisser quelque peu leurs populations qui n’ont que très moyennement la possibilité de se faire entendre. Un édito de Hubert Leclercq