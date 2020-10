L’emballement des indicateurs Covid n’annonce rien de très réjouissant. Pourtant, nous avons tous envie de projets, de sérénité, de sorties et de voyages. Face au retour des mesures restrictives en Europe et en Belgique, difficile de garder le moral. Un triple sursaut s’impose dès lors pour réduire au plus vite cette séquence infernale : respecter les mesures, sanctionner l’irresponsabilité et donner des perspectives.