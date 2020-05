Pour éviter qu’il n’entraîne un rebond du virus, le déconfinement doit être progressif. Tous et toutes, nous pouvons élargir notre horizon à condition d’être raisonnables. Tous et toutes, oui. Car il est une idée saugrenue, voire choquante, que l’on voit fleurir chez certains experts, ces nouveaux druides : les sorties seraient autorisées mais découragées pour les aînés ! Imagine-t-on leur faire porter un insigne sur la poitrine pour mieux les repérer, les plus de 65 ans, coupables d’être nés au milieu du siècle dernier ? À la maison, les cheveux blancs, les pensionnés, les grands-parents ! Au rebut ces individus qui ont déjà bien vécu ! Au placard, les vieillards !