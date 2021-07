Un édito de Francis Van de Woestyne.



Ce virus nous rend fous. Nous pensions passer un bel été, ivres d’une liberté retrouvée, heureux d’aller le visage dégagé, le sourire aux lèvres et non plus seulement dans les yeux. Raté : un variant plombe nos espoirs. Mais pourquoi paniquer ? Pourquoi crier au loup à la première remontée du nombre de contaminations ?