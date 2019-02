Un édito de Francis Van de Woestyne.

Comment augmenter le pouvoir d’achat ? Lors d’un récent show télévisé, plusieurs idées ont été soumises au vote des "gilets jaunes" et celle qui a remporté le plus de suffrages est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Y’a qu’à… ? Non. Pour trois raisons, au moins.