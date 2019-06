Un édito de Francis Van de Woestyne.

On craignait le pire. On annonçait une rentrée tendue. Chahutée. Des débats houleux. On imaginait déjà des élus francophones refuser de prêter serment entre les mains d’un président secondé par un député du Vlaams Belang. Et, au final, une séance déplorable offrant au public les images d’une Chambre fracturée. Rien de tout cela n’a eu lieu. Au contraire. La démocratie a été plus forte que les divisions.

(...)