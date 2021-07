C’était dans l’air depuis de longues semaines. Les autorités japonaises et le Comité international olympique (CIO) ont tout tenté pour que les Jeux puissent être organisés le plus "normalement" possible. Cette grand-messe mondiale du sport aura bien lieu, mais les compétitions se dérouleront sans spectateur, sans ambiance. Évidemment, la fête aura un goût amer pour tout le monde et particulièrement pour les athlètes qui se sont préparés pendant des années pour être au sommet de leur forme pendant ces deux semaines olympiques.