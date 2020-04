Un édito de Dorian de Meeûs

Alors que le confinement et la peur du coronavirus se sont installés dans nos vies quotidiennes, nous observons autour de nous le meilleur, mais aussi le pire. On se réjouit de l’un, mais ne peut faire abstraction de l’autre. Applaudir les soignants tous les soirs, continuons. Soutenir les projets solidaires, toujours plus. En cette période, tous les petits coups de pouce sont inestimables.