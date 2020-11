La "rentrée" scolaire de ce lundi 16 novembre sera particulière, en ordre dispersé, selon les degrés et selon les écoles. Cette remise en mouvement, après quinze jours de congé, est l’occasion de saluer le travail d’un monde souvent critiqué. Notre enseignement n’est pas parfait. Loin de là. Comme dans toutes les professions, il y a des gens remarquables. Et d’autres qui le sont moins. Dans les circonstances actuelles, le travail accompli par les professeurs et les directions d’écoles est tout simplement remarquable.