Bart De Wever a tranché et invité le CD&V et l’Open VLD à reconduire la majorité sortante en Flandre. On peut le critiquer pour ses idées et sa stratégie. Mais au moins, il avance à visage découvert. Pendant ce temps-là, chez les francophones, c’est toujours l’heure de l’apéro.

(...)