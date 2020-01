Un édito de Francis Van de Woestyne.

La Cour constitutionnelle est une juridiction capitale dans notre système, elle a pour mission de vérifier la constitutionnalité des normes ayant force de loi. Indépendante, elle dispose d’une double parité : une parité linguistique et une parité entre six juristes professionnels et six anciens parlementaires ayant siégé au moins cinq ans. La tradition veut que les candidats présentés par un parti soient acceptés par les autres. Cette règle a pris fin ce vendredi.