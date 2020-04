Edito : des "cobayes" en Afrique contre le Covid-19, une forme de colonialisme qu'on espérait définitivement enterrée © afp Edito02:06 Hubert Leclercq

Démunis et donc plus exposés par la faute de la corruption généralisée de leurs responsables politiques, les Africains seraient devenus des "cobayes" tout désignés pour des tests thérapeutiques. Le sordide se heurte ici à l’inhumain et au retour d’une forme de colonialisme qu’on espérait définitivement enterrée.