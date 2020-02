Un édito de Francis Van de Woestyne.

Au fur et à mesure que passent les jours, les semaines, les mois, les saisons, que se succèdent les informateurs, préformateurs ou autre chargé de mission - trois petits tours et puis s’en vont -, le "spectre" de nouvelles élections grandit dans les esprits et les états-majors des partis. Mais au fait, pourquoi parler de "spectre", de cette perspective menaçante que représenterait un nouveau scrutin ?