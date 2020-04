Ils nous ont mis au monde, nous ont vu grandir, ont fait de nous des hommes et des femmes. Ils ont connu nos joies, nos désirs, nos douleurs aussi. Ils nous ont donné ce que nous sommes. Enfants, beaucoup ont vécu la guerre, les privations, la mort déjà. Et voilà qu’au terme de leur vie, un nouveau fléau les afflige. Ils sont nos pères et mères, grands-mères et grands-pères - ou arrière parfois - ils sont nos oncles, tantes, parrains, marraines. Ami ou amie, parfois, tout simplement.