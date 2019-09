Un édito de Dorian de Meeûs.

L’heure de la rentrée a sonné. Alors que les enfants retrouvent les bancs de l’école qui influenceront sans doute une partie de leur avenir, leurs parents retournent travailler. Parmi eux, plus d’une centaine de patrons, recteurs d’université et intellectuels méditent encore les huit conférences auxquelles ils ont assisté en fin de semaine dernière. Trans-mutation, l’université d’été regroupant 240 dirigeants privés et publics, s’est penchée cette année sur le thème "Mutation ou effondrement".