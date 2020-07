Plus une consigne est claire, mieux elle est respectée. Si une règle comporte des zones d’ombre, le risque est grand que les gens s’y engouffrent. L’idéal serait de miser sur l’autodiscipline mais nous n’avons pas l’habitude, en Europe occidentale, de nous soumettre à des consignes générales.

En Belgique, le port du masque, était jusqu’à jeudi soir, “fortement recommandé”. L’absence d’obligation pouvait se comprendre au début de la pandémie quand le masque était un produit rare et cher. Ce n’est plus le cas. Chaque Belge peut en obtenir gratuitement en se rendant, avec sa carte d’identité, à la pharmacie. Dans les transports, une règle claire a été imposée, le masque y est obligatoire. Et cette obligation y est respectée. Ailleurs, c’était le flou car dans ce dossier-là, il y avait quasiment autant d’avis que d’experts. Progressivement, la majorité d’entre eux ont considéré que le port du masque devait également être rendu obligatoire dans les commerces. Le Conseil supérieur de la santé y était aussi favorable. Seul, le monde politique hésitait encore car cette obligation imposait des contrôles et des sanctions.