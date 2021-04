Les réunions rassemblant autorités fédérales et gouvernements fédérés du pays, appelées à se prononcer à intervalles réguliers sur la stratégie à mener dans la lutte contre le Covid-19, sont toujours particulièrement attendues. Mais le Comité de concertation convoqué ce mercredi matin s’annonce peut-être encore plus crucial que les nombreux autres Conseils nationaux de sécurité et Codeco qui l’ont précédé. À double titre.