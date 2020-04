Notre pays a mal anticipé la pandémie de Covid-19 qui déferle sur nous. Comme nombre d’États européens, la Belgique n’était pas prête pour faire face à une crise de cette nature. Tous les stocks essentiels étaient au plus bas : blouses et masques professionnels, réactifs, gels hydroalcooliques et certains traitements médicamenteux essentiels. Particulièrement expérimentés, plusieurs pays asiatiques ont échappé au confinement de toute leur population. Le temps n’est pas à se flageller publiquement, mais à exiger des responsables politiques et de leurs conseillers scientifiques une gestion claire, efficace et cohérente. Après avoir échoué dans la phase préparatoire, il n’est pas envisageable de retarder toujours plus le déconfinement tant attendu… et déjà planifié chez nos voisins allemands notamment.