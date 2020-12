L’Union européenne est clairement passée à l’offensive pour tenter de reprendre la main face à la superpuissance financière et désormais stratégique des géants du numérique. Des géants américains - les fameux Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) -, mais aussi désormais chinois, et dont l’influence, voire l’intrusion grandissante dans nos vies, pose de sérieuses questions, à la fois sur un plan démocratique mais aussi économique. D’autant que la crise du Covid, en donnant un coup d’accélérateur phénoménal à la numérisation de nos sociétés, a encore accentué le contrôle de ces géants du Web sur notre quotidien.