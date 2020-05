Il y a un an, les électeurs belges allaient voter dans l’espoir de désigner des élus responsables, capables de s’entendre pour former une majorité qui soutiendrait un gouvernement éclairé, courageux, efficace. Échec total. Où serons-nous dans un an ? Dans le même marécage ? Peut-être. Mais pourquoi donc l’actuelle génération d’hommes et de femmes politiques ne parvient-elle plus à s’accorder ?