Imaginez-vous un instant… en prince royal, en frère du futur Roi. Vous ouvrez les yeux pour la première fois sous les ors de la monarchie. Les citoyens vous voient grandir, vous écoutent et vous applaudissent. Vous voyagez partout, sous protection et sur tapis rouges. Vous rencontrez les grands de ce monde. Le souci de bien faire vous donne le trac. Les fins de mois difficiles, vous ne connaissez pas. Quelle chance, non ?