Impossible de former un gouvernement belge. Impossible de concilier le nord et le sud, la gauche et la droite, l’économie et l’écologie. Impossible de privilégier l’intérêt général. Impossible de riposter aux extrêmes que ces impossibilités nourrissent.

Nous vivons, en Belgique, dans un monde de gens pétris de certitudes. La tendance n’est pas à l’harmonie, mais aux exclusives. Pas lui, pas elle, pas eux.