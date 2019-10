Un édito d'Olivier le Bussy.

Keep calm and carry on (Restez calme et continuez, en v.f.) Récupéré par le merchandising, le slogan (peu) diffusé par le gouvernement du Royaume-Uni pour maintenir le moral de la population au début de la Seconde Guerre mondiale doit être une source d’inspiration pour la classe politique britannique actuelle, mais aussi pour l’Union européenne.