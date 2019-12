Un édito de Gilles Toussaint.

"On n’a jamais vu ça !" Ce constat lâché sur le ton du dépit se fait entendre de façon répétée ces dernières années. À Venise, dans le Var, en Californie, en Grèce, en Inde, en Afrique… Face aux précipitations brutales qui provoquent des inondations violentes, face aux canicules qui rendent la vie invivable, face aux sécheresses qui donnent lieu à des incendies d’une ampleur inédite, face à la récurrence d’événements autrefois très occasionnels… Pris de court, victimes et pouvoirs publics ne peuvent que constater les dégâts. Et pointer du doigt ces maudits dérèglements du climat.