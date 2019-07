Distinguons d'emblée la forme et le fond de l'accord pour le prochain gouvernement bruxellois.

En 2019, "la perception est la réalité". On ne demande pas aux hommes et femmes politiques d'être des rockstars, des bateleurs ou des artistes pour présenter les grandes lignes d'un accord. Il n'empêche : si l'on devait se contenter de l'exercice soporifique que les négociateurs bruxellois ont livré ce mercredi, il y aurait de quoi nourrir les plus grandes craintes pour l'avenir de Bruxelles alors qu'on promet à ses habitants une capitale plus proche, plus forte, plus conviviale, plus participative.

(...)