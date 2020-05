Il serait tentant de rejeter d’un revers de la main les habituels discours du Premier mai : rien de neuf. Les socialistes veulent protéger et taxer, les libéraux veulent gérer, les écologistes veulent changer. Mais, par respect pour le citoyen, il serait presque indécent de souligner les querelles naissantes, les exclusives possibles, les calculs politiciens. Des divergences, il y en a bien sûr. Mais on peut aussi retenir de cette fête du (télé) travail, des éléments de convergence et déceler, dans les propos, des éléments communs sur la base desquels il faudra bien, demain, rebâtir un consensus. Naïf ? Constructif.