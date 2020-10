Edito: l’Horeca aux soins intensifs EditoEdito01:59 François Mathieu

© JC Guillaume

Un édito de François Mathieu.

Frank Vandenbroucke a raison quand il dit qu’un tsunami est à nos portes. La situation dans certains hôpitaux wallons et bruxellois est d’ores et déjà dramatique. Notre ministre de la Santé a aussi raison d’affirmer qu’il faut tout mettre en œuvre pour limiter les contacts sociaux, vecteurs de transmission. Mais Frank Vandenbroucke a au moins tort sur un point : on ne cède pas à l’irrationnel.