À l’heure des remises des bulletins, penchons-nous sur celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’année écoulée a encore été marquée par l’enseignement à distance. Une année difficile pour élèves, enseignants, parents et ministres de l’Enseignement. En FWB, Caroline Désir (PS) a défendu avec ténacité la continuité de l’enseignement. Ce beau combat dépasse de loin l’enjeu éducatif, tant il impacte la vie sociale et le mental des enfants. Le travail ministériel a aussi permis de poursuivre certaines réformes du Pacte d’excellence et celle de la formation en continu. Voilà pour les points positifs. Malheureusement, ils ne le sont pas tous. Voyez plutôt. Un édito de Dorian de Meeûs