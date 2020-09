Est-on vraiment étonné que le gouvernement britannique menace de ne pas respecter l’accord sur le Brexit, conclu il y a moins d’un an et en vigueur depuis février ? Certes, on ne peut être que très désagréablement surpris de constater que le pays berceau de la rule of law annonce, toute honte bue, qu’il s’apprête à violer le droit international de manière "très spécifique et limitée" (sic). Mais en même temps, les institutions européennes et les Vingt-sept pressentaient qu’avec l’imprévisible Boris Johnson au 10 Downing street, il fallait s’attendre à tout, et plus vraisemblablement au pire qu’au meilleur.