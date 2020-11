La menace planait, mais peu nombreux étaient ceux qui, dans l’Union européenne, imaginaient que la Hongrie et la Pologne la mettraient à exécution. Pour s’opposer à la création d’un mécanisme liant versement des fonds européens et respect de l’état de droit, les deux pays bloquent l’adoption du budget européen 2021-2027 et du plan de relance de 750 milliards d’euros.