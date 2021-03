Et si, fût-ce pendant quelques jours, les autorités laissaient les citoyens se démener en paix ? Chaque semaine, le même scénario, épuisant, se déroule : lundi, mardi, mercredi, la pression monte, chacun se déchaîne, donne un avis plus ou moins autorisé. Le Comité de concertation est annoncé, anticipé, annulé, avancé, reculé. Certains tremblent, d’autres espèrent. Et le vendredi… on en revient à la case départ. Bref, plus personne n’y comprend rien.