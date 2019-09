Edito Edito: la Belgique déroule le tapis rouge à Tshisekedi. Choquant ! Hubert Leclercq

Félix Tshisekedi obtient en Belgique ce qui lui a été refusé aux États-Unis où il a effectué son premier voyage hors du continent africain début avril dernier. Pour ce déplacement, l’homme a trouvé portes closes à la Maison-Blanche malgré le soutien de l’administration américaine et le travail de ses lobbyistes. En Belgique, cinq mois plus tard, et alors que le pouvoir congolais est empêtré dans une histoire de détournement de 15 millions de dollars, Félix Tshisekedi décroche le symbole des symboles en trouvant place à la table royale, grâce à la bienveillance de la classe politique. Choquant.