Un édito de Francis Van de Woestyne.

Le gouvernement belge a pris des mesures très sévères pour limiter la progression du coronavirus. Le traitement est radical. Mais il n’y a plus qu’une priorité : la santé.

Écoles, universités, cafés, bars, restaurants, discothèques seront fermés dès ce vendredi minuit et jusqu’au 3 avril prochain. Toutes les activités récréatives privées, sportives, culturelles, folkloriques, sont annulées.

Il était temps que des consignes strictes soient décidées et qu’elles s’appliquent de manière claire et précise à l’ensemble du territoire belge. Les autorités belges n’avaient plus le choix. Après les mesures floues suggérées il y a deux jours, les professionnels de la santé étaient revenus à la charge et avaient vivement conseillé aux autorités de passer à un stade supérieur afin d’éviter, à tout prix, un scénario à l’italienne, pays dans lequel les services de soins ont été débordés.

Les mesures sont d’une ampleur inédite parce que la Belgique, comme tous les autres pays touchés, fait face à un danger ultime, qui menace la planète entière. Nous vivons heureusement dans un État qui bénéficie d’un système de soins de santé très performant. Mais pour qu’elle soit efficace, la gestion de la crise imposait que l’on sorte de la cacophonie et que l’autorité soit confiée à un commandement unique.

La Belgique est donc passée à la phase "fédérale", les mesures décidées s’imposent désormais à tout le pays. Personne n’aurait compris qu’il en soit autrement. Il faut souligner le calme, le courage, la détermination de la Première ministre, Sophie Wilmès, qui assure remarquablement une tâche particulièrement difficile et délicate.

Ce plan radical, inédit est aussi indispensable si l’on veut sortir, au plus vite, de cette nuit dans laquelle ce virus a plongé le monde. Comme l’a souligné, jeudi soir, le président français, Emmanuel Macron, cette crise pourrait peut-être aussi développer, voire révéler, de nouvelles solidarités, une attention soutenue aux autres, aux plus fragiles d’entre nous. Cette crise nous poussera aussi, qui sait, à nous interroger sur notre mode de vie, de consommation.

Les semaines à venir seront dures à vivre. Mais une chose est sûre, ce virus sera vaincu. Grâce à la collaboration de tous.