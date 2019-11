Un édito de Dorian de Meeûs.

La dernière campagne de Child Focus ne laisse pas indifférent. C’est le moins qu’on puisse écrire. Dans une vidéo de type pornographique, la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités tente de provoquer un électrochoc en montrant un homme abuser d’une femme à qui il vient de donner une poupée. Cette femme dénudée, puis violée, symbolise une fillette de 8 ans abusée dans les mêmes circonstances. La scène, jouée, impose des images crues. Puis, en bout de séquence, apparaît un appel à la dénonciation d’images pédopornographiques.

Que l’on ne s’y méprenne pas, la lutte contre le marché pervers et criminel de la pornographie infantile - dont les victimes, de vrais enfants, sont de plus en plus jeunes - est plus nécessaire que jamais. L’année dernière, Child Focus a reçu plus de 500 images d’abus sexuels sur enfants. Peu visible, le phénomène est pourtant bien réel et doit être dénoncé et poursuivi tant son développement est dopé par Internet. Ce manque de visibilité justifie-t-il la production et diffusion d’une telle campagne choc ? Certainement pas. Pour trois raisons.