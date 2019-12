Un édito de Jean-Claude Matgen.

La Cour constitutionnelle est une juridiction constituée de douze juges qui veillent au respect de la Constitution par les législateurs belges. La mission est d’importance et elle est ardue, tant le travail législatif s’est "complexifié" (et détérioré, ajouteront certains) et tant le droit européen pèse désormais d’un poids très lourd sur le fonctionnement de nos institutions.