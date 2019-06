Un édito de Francis Van de Woestyne

Juste un petit rappel à certains (co) présidents de parti et autre porte-parole : la campagne électorale est terminée. Inutile de perdre votre temps en déclarations électoralistes. À présent, il faut tâcher de former des gouvernements. Le bla-bla provoque des dégâts. C’est compliqué ? Oui.