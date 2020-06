Edito: la gifle © REPORTERS /DPA Edito Guy Duplat

Un édito de Guy Duplat. Pour les milliers d’artistes et de techniciens plongés dans la précarité depuis le début de la crise à cause de leurs statuts précaires, la séance de jeudi à la Chambre devait être - enfin - une lueur au fond du tunnel. Et ce fut, au contraire, la gifle.