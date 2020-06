Edito: la menace du virus planera encore sur les maisons de repos © Jean-Luc Flémal Edito02:05 Dorian de Meeûs

Ce mercredi, Sciensano annonçait la mort de 13 personnes des suites du Covid-19 pour la seule journée de mardi. Encore 13 victimes, dont 10 ont eu lieu en maisons de repos et de soins. En y regardant de plus près, la moitié des décès comptabilisés, soit 4 836 sur 9 663 ont eu lieu en maison de repos. Et la proportion monte à plus de 65 % si on y ajoute les résidents qui ont fini par être hospitalisés. Autant de départs, autant de deuils. Pourquoi décèdent-ils encore dans les homes alors que les soins intensifs disposent de nombreuses places libres et que les hôpitaux guérissent un pensionnaire admis sur deux ?