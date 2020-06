"On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré", affirmait Albert Einstein. Le physicien théoricien se plaisait aussi à ajouter qu’un "problème sans solution est un problème mal posé". Misons sur le génie de cet homme dans notre propre approche des défis soulevés ces derniers mois. Quand l’impensable s’est produit. Lorsqu’un virus microscopique a démontré la fragilité de notre civilisation, l’inconscience de nos choix stratégiques, les risques de nos modes de consommation et la maladresse de notre réactivité. Laboratoire chinois, chauve-souris ou pangolin malin, les virus nous menacent. À cause de nos habitudes d’abord, de notre amateurisme aussi, de nos œillères surtout.