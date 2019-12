Un édito de Philippe Paquet.

Ce fut un moment d’une indicible tristesse, un moment inimaginable pour les admirateurs d’Aung San Suu Kyi. Mercredi, celle qui est devenue de facto le chef du gouvernement birman plaidait la cause de son pays devant la Cour internationale de justice à La Haye. Et celle qui a consacré la majeure partie de sa vie à combattre la dictature militaire a usé, cette fois, de toute son intelligence pour défendre l’armée et nier une " intention génocidaire " dans la persécution à grande échelle des Rohingyas.