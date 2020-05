Un édito de Francis Van de Woestyne.

Notre système institutionnel est-il responsable des ratés en cascade que la Belgique a connus ? La dispersion infinie des compétences a-t-elle nui à l’efficacité de la lutte contre le Covid-19 ? Le fédéralisme est-il, finalement, une hantise ou une chance ? La réponse à ces questions doit être nuancée quand on observe, par exemple, les situations de la France et de l’Allemagne. La France, pays ultra-centralisé, n’a pas fait mieux que la Belgique alors que l’Allemagne, pays fédéral, est plutôt présenté comme le bon élève de la classe. Selon les experts, c’est précisément le modèle fédéral qui serait "la" réponse adéquate à la crise sanitaire. La densité et la responsabilité régionale du réseau de laboratoires et d’hôpitaux allemands a permis de lancer très tôt des tests à grande échelle.