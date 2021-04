"Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c’est nier notre humanité." Cette expression sonne tellement juste lorsqu’on évoque le génocide arménien et la souffrance inconsolable de tout un peuple. Joe Biden est le premier président des États-Unis à qualifier de "génocide" la mort entre 1915 et 1917 d’un million et demi d’Arméniens massacrés par l’Empire ottoman. Le Congrès américain l’avait déjà fait, mais Donald Trump ignora ce vote afin de préserver ses bonnes relations avec Ankara.