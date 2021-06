Un édito de Dorian de Meeûs.

Sortie de route forcée en 2030 pour les voitures qui roulent au diesel à Bruxelles. Pour l’essence et le LPG, ce sera en 2035. Face aux enjeux climatiques, environnementaux et sanitaires, l’objectif est louable. Cette perspective encourageante et nécessaire va dans le sens de l’Histoire. Mais, car il y a un grand MAIS (...)