Hyperprésident, Roi Soleil, Narcisse, Sarkozy belge, stratège clivant, politique génial, leader brutal, débatteur inégalé, "twitto" infatigable mais fatigant… Les surnoms et qualificatifs ne manquent pas pour évoquer Georges-Louis Bouchez. Malgré un réel talent et une fougue inépuisable, le président du MR a réussi à liguer les ténors du parti contre lui. Et ce, après avoir été écarté par Bart De Wever, puis tancé par les autres négociateurs fédéraux. La surprise du chef, le choix de Mathieu Michel au secrétariat d’État à la Digitalisation, est la goutte qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. Le profil du fils de Louis et frère de Charles n’est pas en cause, mais cette décision a réveillé la guerre des clans que tous espéraient enterrée. Cette nomination empreinte de népotisme contrevient à la méritocratie vigoureusement défendue par le jeune président du MR. Les paroles et les actes, encore et encore…