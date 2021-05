Rarement notre société a été aussi clivée et polarisée. Les réseaux sociaux déchaînent les passions au point de prendre des airs de déchetterie de notre démocratie. On n’échange plus, on n’argumente plus… Non, on se lâche, on humilie, on simplifie, on caricature et on pointe du doigt. La malveillance est devenue la norme. Et pourtant, au printemps dernier, nombre d’entre nous espéraient que la pandémie nous ramène à l’essentiel, à la bienveillance, à la solidarité, aux arguments nuancés, au partage, à une consommation locale et saine… Quelle désillusion pour celles et ceux qui y ont cru. Quelle naïveté sans doute aussi.