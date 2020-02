Un édito de Dorian de Meeûs.

Malgré l’avis de tempête, invitons les responsables politiques belges à passer le week-end de l’autre côté de la frontière linguistique. En parcourant la Flandre, les présidents de parti comprendront que les citoyens de cette Région se sentent, chaque jour, davantage flamands. De la Côte à Tongres, en passant par Anvers, les Flamands - en ce compris les francophones de Flandre - se disent blessés par certains discours et exclusives venant du sud. Dans le même temps, les responsables flamands observeront qu’à Bruxelles, comme en Wallonie, de plus en plus de citoyens se lassent de la crise politique, du mépris des nationalistes, de l’incapacité des négociateurs à dépasser leurs propres intérêts, des incessants discours électoralistes…