Alors que le bilan de la crise du coronavirus ne cesse de s’alourdir, la priorité est bien sûr à la compassion et à la solidarité, à la pondération et à l’efficacité. L’indignation le dispute, toutefois, à l’inquiétude, et il est légitime de pointer les responsabilités dans une catastrophe humanitaire qui a aussi un énorme coût économique et social.

En incriminant la Chine, il importe néanmoins de se demander comment notre pays, par exemple, aurait réagi face à un tel défi, lui qui n’est même pas fichu d’avoir un gouvernement.